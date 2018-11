Precários da RTP em protesto contra falsos recibos verdes

Mais de uma centena de trabalhadores da RTP exigem a integração nos quadros da empresa e o fim de vínculos laborais precários.

Em comunicado, estes trabalhadores relembram que, ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública, PREVPAP, o processo de integração deveria ter sido concluído até 31 de maio de 2018.

Apesar de mais de uma centena de “falsos recibos verdes” terem conseguido alcançar um parecer positivo da comissão de avaliação, ainda aguardam a homologação da Ministra da Cultura, do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e do Ministro das Finanças.

Há ainda vários profissionais que viram os tribunais reconhecer o seu vínculo com a RTP como sendo contrato de trabalho, mas não foram integrados nos quadros da empresa.

Para pôr termo a este “processo sem fim à vista”, um grupo de precários vai reunir-se na próxima segunda-feira, dia cinco de novembro, em frente à sede da RTP.

O protesto tem como lema “Hoje não colaboramos” e terá início às 10h da manhã, na Av. Marechal Gomes da Costa, em Lisboa.