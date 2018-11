Frederico Varandas: "O treinador está escolhido"

O presidente do Spotring Frederico Varandas já escolheu o novo treinador do Sporting. "O treinador está escolhido", disse, mas não revelou o nome porque "ainda tem que rescindir o contrato com o clube em que está".

Varandas disse que dos 15 nomes que saíram na comunicação social nenhum é verdadeiro.

"Primeiro quero realçar como hoje se trabalha bem no Sporting. Em 48 horas vi mais de quinze nomes na imprensa, e nenhum desses será o futuro treinador. Há um que existiu interesse real, que foi o Leonardo Jardim. Como sabem é meu amigo, e nunca chegou a ser opção, porque sei que ele e a família não querem voltar a curto prazo", começou por dizer.

Depois, sublinhou, que não é verdade "que tenha existido nega a nenhum treinador", ou "que tenha pedido muito salário", disse o líder leonino na partida para os Açores, onde neste domingo o Sporting defronta o Santa Clara.

Em relação à saída de José Peseiro, o presidente leonino garante que não será "deselegante", mas desmentiu que o ex-técnico tenha sido despedido às duas da manhã por Beto ou Hugo Viana. "Não gosto de tomar decisões a quente e por isso apenas no dia a seguir às 10h00 é que decidi que o melhor era o treinador não continuar", disse.

Varandas respondeu ainda ao vice-presidente da Associação Nacional de Treinadores, Carlos Dinis, que tinha tecido duras críticas à demissão José Peseiro do comando dos leões. "Nas últimas cinco épocas o José Peseiro não acabou nenhuma temporada nos clubes em que esteve e não ouvi o vice-presidente da Associação Nacional de Treinadores falar", disse.

Já em relação às declarações de Luis Filipe Vieira em entrevista à TVI, que afirmou que quando os presidentes do Sporting se preocupam mais com o Benfica do que com o clube que dirigem duram pouco tempo, Varandas respondeu agradecer a preocupação de Vieira. Mas deixou um aviso: "O Sporting será implacável no combate à corrupção".

"Sempre que me perguntarem o que penso do caso e-toupeira direi sempre que é uma vergonha", rematou.