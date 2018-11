Sporting. "Queremos mostrar que estamos vivos"

Na primeira aparição pública como treinador interino, Tiago Fernandes mostrou confiança nos jogadores do Sporting e quer ir aos Açores vencer o Santa Clara."O plantel é rico em termos profissionais, os jogadores têm experiência para passar estes momentos. Dependemos de nós, temos de mostrar atitude já no próximo jogo", afirmou.

O técnico que está ha oito anos em Alvalade e que substitui José Peseiro afirmou este sábado na antevisão do jogo com o Santa Clara que os jorgadores "da forma como treinaram estes dias demonstraram vontade". "Fiquei satisfeito, orgulhoso e convicto de que daremos uma boa resposta. Quem representa o grupo tem de estar preparado para enfrentar os desafios. Queremos mostrar que estamos vivos, na luta, e queremos vencer."

Fernandes desvalorizou ainda o momento do clube e demonstrou confiança na direção que "está a fazer tudo para dar o rumo certo ao nosso clube desde o primeiro dia."

"Não há turbulência, a equipa está forte, concentrada e motivada, queremos continuar em todas as competições", afiançou.

Quando questionado se tinha colocado o lugar à disposição, Tiago Fernandes disse que a direção do Sporting lhe pediu para comandar a equipa no próximo jogo e "como funcionário há 8 anos" demonstrou "disponibilidade para ajudar". "Com respeito total pelo mister José Peseiro, teria de dar contributo para ajudar o clube, merece que estejamos prontos para qualquer desafio", rematou.