Nápoles goleia Empoli e pressiona Juventus

O Nápoles venceu, esta sexta-feira, o Empoli por 5-1 e isola-se no segundo posto da Serie A.

A equipa de Ancelotti goleou a equipa adversária no San Paolo graças à exibição inspirada de Mertens, que marcou três golos e assistiu outro. Milik e Insigne apontaram os outros dois golos da equipa napolitana.

O lateral esquerdo português Mário Rui não saiu do banco.

Com este resultado, o Nápoles isola-se no segundo posto, com 25 pontos, e está agora a apenas três pontos da Juventus, que só joga no sábado.