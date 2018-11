Cláudio Braga e o FC Porto: "Jogar em casa é como andar de bicicleta a favor do vento"

Cláudio Braga, treinador do Marítimo, quer usar o fator casa para quebrar o mau momento de forma frente ao FC Porto.

Em declarações na conferência de imprensa de antevisão da partida contra os dragões, o técnico dos insulares espera que jogar em casa faça a diferença: "Há sempre alguma preocupação de todas as equipas que jogam aqui. Nunca podem vir muito confiantes, mas temos que dar a resposta que queremos".

"Jogar em casa é como andar de bicicleta a favor do vento, é onde nos sentimos bem e trabalhamos. Sentimos a exigência de dar uma boa resposta, que é ganhar o jogo", adicionou.

Sérgio Conceição disse, em conferência de imprensa, que o Marítimo está mais inconstante que nas últimas temporadas, declarações que o técnico maritimista não dá grande importância.

"Ele é livre de ter uma opinião. Tenho as minhas ideias e trabalho com os jogadores para dar uma resposta. Só se luta dentro de campo e é aí que espero ver um confronto muito bom e saudável amanhã".

O técnico do Marítimo não vai fugir à estratégia normal da equipa por jogar frente a um dos grandes: "Só com um bom plano de jogo é que podemos conseguir um bom resultado. Não vamos fugir aos nosso princípios, queremos dar um bom espetáculo".

O Marítimo recebe o FC Porto este sábado, às 18h00, no Estádio do Marítimo, jogo a contar para a 9ª jornada da I Liga, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.