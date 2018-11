Sérgio leva 21 jogadores à Madeira

Sérgio Conceição divulgou, esta sexta-feira, a lista de 21 convocados para a deslocação ao terreno do Marítimo, partida a contar para a 9ª jornada da I Liga.

O técnico portista deixou de fora Fabiano, Chidozie, Diogo Leite, Jorge e João Pedro por opção técnica, e também Vincent Aboubakar, que continua a recuperar de lesão.

O Marítimo recebe o FC Porto no sábado, às 18h00, no Estádio do Marítimo, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Os convocados:

Guarda-redes: Casillas, Vaná, Diogo Costa;

Defesas: Maxi, Éder Militão, Telles, Mbemba e Felipe;

Médios: Danilo, Óliver, Herrera, Bazoer, Sérgio Oliveira, Otávio, Brahimi, Hernâni e Corona

Avançados: Marega, Adrián López, André Pereira e Soares