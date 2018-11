A escola é o segredo do Ballet Bolshoi, diz antigo bailarino Valdimir Vasiliev

É do coração que também sairão as próximas telas de Vladimir Vasilev. Nos últimos anos, o bailarino agora reformado tem-se dedicado à pintura. Nesta que é a primeira vez que está em Portugal, o artista russo foi visitar Sintra e Cascais, além passear por Lisboa. E admite que os passeios que deu poderão vir a inspirá-lo para criar.

Como coreógrafo, Vasiliev criou um bailado e um papel para si. No Teatro Nacional de São Carlos, com a ajuda de uma tradutora de russo diz-nos: “Agora tenho 78 anos. Claro que é difícil falar em dançar como eu costumava fazer. Mas dentro de dois anos, quando tiver 80 anos espero voltar aos palcos com a minha produção ‘Anyuta’, que fiz há 30 anos. Há um papel que criei para mim que é a figura de um pai. É baseado na história de Tchaikovsky”, conta.

Vladimir Vasiliev é o convidado de honra da gala de entrega dos Prémios Dança, Música e Teatro 2018 da Fundação Mirpuri. O evento vai decorrer no sábado, dia 3, no Teatro Nacional de São Carlos.

Na cerimónia de sábado no Teatro Nacional de São Carlos participam a Orquestra Sinfónica e vários bailarinos internacionais do Bolshoi, Royal Ballet de Londres e do State Ballet da Georgia. Questionado sobre o segredo do sucesso dos bailarinos do conhecido Bolshoi, Vladimir Vasiliev sublinha o método de trabalho que é usado. Nas suas palavras “o segredo está na escola e na grande tradição”.

“Enquanto houver ensino da dança, haverá grandes bailarinos”, destaca ainda.

Os prémios da Fundação Mirpuri acontecem depois de, no verão, a fundação ter assinado com a OPART, que dirige o São Carlos, um protocolo que vai apoiar a limpeza e restauro da fachada principal do teatro nacional de ópera português e a doação de uma superfície adequada para atuações de dança.