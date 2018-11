Gonçalo Guedes regressa aos convocados do Valência

Gonçalo Guedes está de volta aos convocados do Valência, após paragem por lesão. O internacional português foi chamado para a receção ao Girona.

Guedes está arredado da competição desde a visita do Valência ao Barcelona, a 7 de outubro, e é a principal novidade na lista escalada por Marcelino García Toral. De fora, ficam Cristiano Piccini, ex-Sporting, Denis Cheryshev e Dani Parejo, todos por lesão.

O Valência tenta recuperar o comboio da Liga e da Liga dos Campeões. A equipa "che" está na 14.ª posição do campeonato espanhol, com 11 pontos, a dez do líder Barcelona e a oito do Atlético de Madrid, última equipa em posição de acesso à Champions.