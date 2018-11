Alerta vermelho para Guardiola. De Bruyne volta a lesionar-se

O médio belga Kevin de Bruyne lesionou-se frente ao Fulham, na quinta-feira, e o Manchester City confirmou a lesão no joelho esquerdo, que o afastará dos relvados durante mais seis semanas.

Depois de ter ficado afastado durante dois meses meses devido a uma lesão no ligamento colateral no joelho esquerdo, De Bruyne voltou a lesionar-se no mesmo joelho na quinta-feira, apenas duas semanas depois de voltar a pisar os relvados.

O clube de Manchester informou que De Bruyne "foi submetido a exames", que confirmaram a "rutura de ligamentos no joelho esquerdo".

De Bruyne "não precisará de ser submetido a cirurgia, mas estará ausente sensivelmente entre cinco a seis semanas", pode ainda ler-se, em comunicado.