Bendtner condenado a 50 dias de prisão por agredir taxista

O tribunal de Copenhaga comunicou, esta sexta-feira, que o avançado dinamarquês Niklas Bendtner foi condenado a 50 dias de prisão por agredir um taxista.

Segundo o advogado, o jogador de 30 anos, que joga pelos noruegueses do Rosenborg, já recorreu da sentença. O internacional dinamarquês tinha sido detido durante a madrugada do dia 9 de setembro, em Copenhaga.

Bendtner foi formado no Arsenal, que chegou a representar por sete temporadas, como profissional, no entanto, nunca agarrou um lugar. Também passou pela Juventus e pelo Sunderland, por empréstimo dos "gunners". Em 2014, rumou ao Wolfsburgo, a título definitivo, mas também não teve sucesso. No verão de 2016, chegou a ser apontado ao Sporting, no entanto, assinou, ao invés, pelo Nottingham Forest. Ficou lá meia época, antes de ir parar ao futebol norueguês.