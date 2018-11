Bryan Ruiz desmente ter ameaçado perder para afastar selecionador da Costa Rica

Bryan Ruiz desmente ter ameaçado perder jogos da seleção da Costa Rica para que o selecionador Jorge Luis Pinto fosse despedido. O antigo diretor de seleções do país centro-americano, Adrián Gutiérrez, revelou que Pinto deixou a seleção principal depois de alguns jogadores terem ameaçado perder jogos até ele ser afastado. Entre os visados, estão o ex-jogador do Sporting e Keylor Navas, guarda-redes do Real Madrid.

Em comunicado, Bryan, Keylor e Celso Borges, jogador do Goztepe, afirmara que as declarações de Gutiérrez "são totalmente falsas e inaceitáveis" e que vão exercer as medidas legais correspondentes para expor a falsidade das afirmações" do antigo dirigente. Tais ações legais visam "proteger a imagem de jogadores que, ao longo da carreira, nunca estiveram envolvidos em casos de disciplina e motins ou similares na seleção nacional, e sancionar este tipo de condutas ilegais e imorais".

Em entrevista ao programa "120 minutos" da rádio costarriquenha "Canal 11", Adrián Gutiérrez contou que tudo se passou após o Mundial 2014, no Brasil, em que os "ticos" chegaram aos quartos-de-final. Mal a seleção regressou à Costa Rica, Bryan, Keylor e Borges teriam reunido com alguns responsáveis da Costa Rica e declarado: "Não gostamos do [Jorge Luis] Pinto. Se o mantêm, somos capazes de perder um, dois, três, quatro, cinco, os jogos que sejam necessários até que o tirem"