Mendy quer chegar aos dez golos no campeonato esta época

Frédéric Mendy, avançado do Vitória de Setúbal, admite o objetivo de chegar aos dez golos no campenato esta temporada, e confessa que um empate frente ao Braga na próxima jornada seria satisfatório.

Em declarações ao Diário da Região Setubalense, o avançado guineense mostrou-se feliz por fazer o primeiro golo no campeonato frente ao Tondela, mas não quer ficar por aí:

"O trabalho de um ponta-de-lança é fazer golos. Trabalho todos os dias para marcar e felizmente apareceu o golo. Quero fazer mais, tenho a meta de fazer dez golos no campeonato. Seria fantástico e já só faltam nove. Vou trabalhar para o conseguir alcançar".

Na próxima jornada, os comandados de Lito Vidigal deslocam-se ao Minho para defrontar o Braga, líder do campeonato com o FC Porto.

Mendy admite que um empate seria um bom resultado: "O Braga é uma grande equipa, tem bons jogadores, mas vamos preparar-nos para fazer algo positivo. Não perder o jogo, ou seja, conseguir um ponto fora de casa, seria um bom resultado".

Atualmente, os sadinos seguem no 7º posto da I Liga, perto de um lugar europeu, objetivo que o plantel, por agora, não pensa: "Ninguém fala na Liga Europa, nem o treinador. Vamos jogo a jogo, porque é muito cedo para pensar nisso. No entanto, sou um competidor e claro que se pudermos chegar lá seria um sonho".

Ponta-de-lança alto e possante, Mendy olha para dois antigos avançados do mesmo perfil como referências: "Drogba e Adebayor. Continuo a ver vídeos dos jogos que faziam em Inglaterra. Gosto muito da forma como eram fortes no jogo aéreo e no chão".

Mendy chegou esta temporada a Setúbal, depois de já ter representado em Portugal o Estoril, Moreirense e União da Madeira. Esta época, o avançado leva dois golos e três assistências em registo, em todas as competições.