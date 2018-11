Lito Vidigal quer ser o primeiro a derrotar o Braga

O treinador do Vitória de Setúbal, Lito Vidigal, quer quebrar a invencibilidade do Sporting de Braga, atual líder do campeonato "ex aequo" com o FC Porto. Os sadinos visitam a equipa minhota no domingo, em encontro referente à nona jornada do campeonato.

"Vamos a Braga com a intenção de vender. Sabemos que o adversário é muito forte e invicto no campeonato, mas o Vitória, a jogar fora ou em casa, pensa sempre em ganhar", sublinhou Lito Vidigal, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da partida.



Lito não faz futurologia, mas acredita que o Braga "tem criado alicerces para num futuro muito próximo ser campeão nacional". "Isso tem sido feito com passos seguros. O crescimento tem sido progressivo e sustentável. Acredito que nos próximos anos possa vir a ser campeão, apesar de ter três clubes fortíssimos a competir com ele", lembrou.

Vidigal não leva André Pedrosa, André Sousa e Hildeberto para Braga, por lesão. O Vitória está no sétimo lugar, com 11 pontos, e procura prolongar uma série de quatro vitórias consecutivas.

O jogo entre Braga e Vitória está marcado para domingo, às 20h00, no Estádio Municipal de Braga. Encontro com informações nas edições de Bola Branca e em rr.sapo.pt.

[notícia atualizada às 15h59]