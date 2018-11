Portugueses gastam um quinto do rendimento na renda da casa

Em 2017, os portugueses gastaram, em média, um quinto do seu rendimento em renda. Os dados do Eurostat, o gabinete de estatística da União Europeia, revelados esta sexta-feira, mostram que os portugueses gastaram 21,1% do rendimento familiar para a renda da casa, valor abaixo da média europeia.

Em média, os europeus gastaram 23,8% do seu rendimento na renda da casa. Portugal está no 16.º lugar, a meio da tabela.

A lista é liderada por Espanha, onde se gasta 32,1% do rendimento para pagar a casa. No último lugar, está Malta, onde apenas 7,6% do rendimento familiar foi gasto para pagar renda.

O ano de 2017 representou um recuo face a 2016 no que toca ao esforço financeiro que os portugueses fizeram para pagar a renda da casa. Em 2016, em Portugal gastava-se uma média de 22,8% do rendimento. Já em 2015, o valor atingido foi o máximo registado para os portugueses: 23% do rendimento mensal era gasto em renda.