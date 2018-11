Braga. Escola D. Maria II reaberta após protesto de funcionários

Os funcionários da Secundária D. Maria II, em Braga, estiveram em protesto, na manhã desta sexta-feira, em frente à escola, contra a falta de auxiliares. A escola esteve encerrada nos primeiros dois tempos da manhã e não houve aulas.

Na origem do portesto está a falta de assistentes operacionais na escola, que tem cerca de 1.600 alunos e apenas 15 funcionários efetivos, “quando a portaria diz que deveria ter 24 para funcionar minimamente”, aponta Helena Peixoto, dirigente do Sindicato de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais de Braga.

Segundo as indicações do diretor da Secundária D. Maria II, João Dantas, fornecidas à dirigente do sindicado, a escola está a funcionar sem trabalhadores não docentes para assegurar a vigilância dos corredores e na portaria da escola.

“Uma situação que implica a segurança das crianças tem a ver com a vigilância da portaria, que deixa de ser feita. Não há possibilidade. Não há trabalhadores suficientes. É feita de dentro da escola quando deveria estar alguém colocado na portaria”, diz à Renascença Helena Peixoto.

A dirigente sindical recorda que há duas semanas foram colocados dez assistentes operacionais, mas a meio tempo. “É uma ilusão porque na prática dá cinco funcionários. Continua a faltar gente para assegurar os serviços mínimos”, lamenta.

O Sindicato de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais de Braga está, neste momento, a recolher dados de outras escolas secundárias em Braga, uma vez que a falta de assistentes operacionais não é caso único e já foram reportado problemas nas Escola Secundária Alberto Sampaio e Maximinos

“Braga está num estado caótico. Estamos a analisar outras situações e a recolher dados para fazer o ponto de situação. Também já foi pedida uma reunião com a Câmara Municipal para ver como está a situação nas escolas que pertencem aos municípios", afirma Helena Peixoto.

O diretor da escola secundária, João Dantas, foi, entretanto, contactado pelas DGES do Norte numa tentativa de resolução da situação.

A escola voltou ao funcionamento normal depois das 10h30, Helena Peixoto alerta para a possibilidade de novos protestos caso não haja alterações e contratações de funcionários.