Sérgio desconfia do mau momento do Marítimo

Sérgio Conceição olha com desconfiança para o momento negativo do Marítimo, que não vence há sete jogos consecutivos, desde o início de setembro. O treinador do FC Porto lembra que, independentemente da forma apresentada, os insulares são sempre difíceis de bater, em casa.

"Olhamos para o Marítimo como um jogo em que vamos tentar procurar explorar fragilidades e estar precavidos para os pontos positivos que também têm. Desconfio sempre da má forma das equipas quando jogam contra nós", assinalou o técnico portista, esta sexta-feira, em conferência de imprensa. "É uma saída historicamente difícil, uma equipa que luta pelos oito primeiros lugares. O Marítimo tem qualidade, não tem estado tão constante como no ano passado, mas é sempre uma equipa difícil. Os três pontos são o nosso objetivo", acrescentou.



As boas respostas dadas por Óliver, que ganhou a titularidade, e Bazoer, que tem entrado bem em campo, baralham as contas de Sérgio, que neste momento tem "cinco, seis soluções interessantes para o meio-campo". O treinador dos dragões fica "satisfeito por ter essas boas dores de cabeça". O jogo com o Varzim não agradou, mas Sérgio Conceição garantiu que não julga ninguém por uma prestação negativa:

"Para apresentar aquela equipa com o Varzim, com jogadores menos utilizados e centrais que ainda não tinham jogado, é porque tinha grande confiança. Era um jogo decisivo para nós. Ou ganhávamos ou ganhávamos. Já disse e repito: não são 90 minutos que definem um jogador e esse é o discurso que tenho aqui e no balneário, mas também já referi que há jogadores que podiam ter feito mais nesse jogo".

Conquistar os três pontos no Barreiro é providencial, especialmente considerando que este "está a ser um início de campeonato mais difícil" que o habitual. "Considero que vai ser mais difícil conquistar os três pontos [ao Marítimo] e fazer tantos pontos como na época anterior. Isso deve-se a um campeonato um pouco mais competitivo", sustentou.

O Porto defronta o Marítimo no sábado, às 18h00, no Estádio do Barreiro. Relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.