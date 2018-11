O que é que o Sérgio disse ao Sérgio? "Eu gosto de ti"

Sérgio Conceição negou, esta sexta-feira, que tenha dado um raspanete a Sérgio Oliveira, após o jogo com o Varzim, em que o médio cometeu um erro que deu um golo aos poveiros. Na verdade, revelou o treinador do FC Porto, as palavras foram de apreço e não de crítica, como se pensou.

"Num momento difícil, estive com o meu jogador. Eu faço isso sempre, estou sempre com os meus jogadores. Disse ao Sérgio Oliveira que tem estado com um espírito pouco positivo, que confiava nele e gostava dele. Foi essa a mensagem que passei ao meu jogador. Eu disse ao Sérgio: 'Eu gosto de ti'. É algo que não costumo dizer muitas vezes. Até os meus filhos se queixam disto: 'Ó pai, nunca dizes que gostas de nós'. E não é fácil para mim dizer", contou o técnico, em conferência de imprensa.

Sérgio destacou que vive "o momento sem pensar nas câmaras" e por isso entrou em "amena cavaqueira" com Oliveira: "Tenho de trabalhar de forma a que o Sérgio esteja melhor e ele fazer a parte que lhe compete. Há ciclos mais positivos, outros menos. Tenho de pensar em todos os jogadores, mas aquele que me preocupa mais chama-se equipa".