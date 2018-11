Sérgio solidário com Peseiro. "É extremamente injusto"

Sérgio Conceição mostrou-se solidário com José Peseiro, na sequência do despedimento do treinador ribatejano do Sporting. O treinador do FC Porto criticou as decisões feitas em função do momento.

"Cada vez mais as pessoas olham para o resultado, para o momento, pelo que muitas vezes, na minha opinião, se cometem erros", começou por dizer Sérgio Conceição, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

"Acho que é extremamente injusto, mas não tenho de me meter na vida dos outros clubes. Com certeza que o presidente do Sporting achou melhor para o seu clube esta forma de atuar. Não tenho de criticar nada. Quando digo injusto, estou a falar do José Peseiro. Como colega, estou completamente solidário com ele", acrescentou o técnico portista.

Sérgio contou uma história que dá conta da consideração que tem pelo ex-treinador do Sporting: "Tive oportunidade de mandar uma mensagem ao José Peseiro e dar-lhe conta, neste momento mais difícil, de estar com ele. Porque ele também o fez num momento difícil da minha vida profissional e fiquei muito sensibilizado na altura. Não tinha muito contacto com ele e estivemos 15 minutos ao telefone. Não esqueço isso".