Numa semana em que se soube que subiu o endividamento das famílias, Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici concluem que os portugueses não vivem melhor.

"Eu não vejo as pessoas contentes na rua. As pessoas estão a consumir mais, estão a endividar-se mais, mas o dinheiro não chega", afirma a jornalista espanhola.



"O que achei mais interessante é ver que metade das pessoas que pediram ajuda é de um agregado familiar onde há apenas um elemento", aponta Olivier Bonamici. O jornalista francês destaca a "uma nova tendência": "uma vida mais complicada para as pessoas que vivem sozinhas".

Com o caso de Tancos ainda em aberto, a correspondente espanhola revela que Espanha vai vender a Portugal 60 milhões de euros em material militar.



Adeus de Merkel é "momento histórico"

No plano europeu, debate-se o anúncio da saída de Angela Merkel da liderança da CDU, já em dezembro, e a retirada da vida política no final do mandato como chanceller alemã. "O que é surpreendente é ver um político que anuncia a retirada para daqui a dois anos. Eu acho que ela vai sair antes, não vai aguentar até lá, porque há demasiada pressão", diz Olivier Bonamici.

"Estamos perante um momento histórico, estávamos muito habituados a Merkel", considera Begoña Iñiguez, apontando que a chanceller alemã tem sido "o rosto da Alemanha e da Europa" nos últimos anos.



Outros dos temas em destaque na semana europeia foi a polémica sobre a mudança da hora. O tema tem também sido amplamente debatido em Espanha e França. "Temos este debate desde sempre", diz a jornalista espanhola.



Os comentadores do “Visto de Fora” comentam ainda o despedimento de José Peseiro do Sporting e de Lopetegui do Real Madrid: será a prova de que, pelo menos ao nível das chicotadas psicológicas, Portugal está a par da Europa.

Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus