Nuno Almeida apita Benfica-Moreirense

Nuno Almeida foi nomeado, pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, para dirigir o jogo entre Benfica e Moreirense, na Luz, que abre a nona jornada do campeonato.

O árbitro da Associação de Futebol do Algarve será auxiliado por Venâncio Tomé e Rui Cidade. André Narciso será o quarto árbitro. Aos comandos do videoárbitro, estará Bruno Esteves, com assistência de Pedro Felisberto.

O Benfica e o Moreirense medem forças esta sexta-feira, às 20h30, no Estádio da Luz. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.