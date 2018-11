Messi ponderou deixar o Barcelona durante a crise política da Catalunha

Lionel Messi ponderou trocar o Barcelona pelo Manchester City, em plena crise política da Catalunha, em 2017, revela o jornal espanhol "El Mundo". A causa foi uma oferta pública de aquisição (OPA) hostil, liderada por Pep Guardiola, que o orientara no clube "culé".

Segundo aquela publicação, os contactos foram mantidos entre o conselheiro delegado do City e ex-vice-presidente do Barça, Ferran Soriano, e o pai do craque argentino, Jorge Messi, entre dezembro de 2016 e novembro de 2017, período que inclui o referendo de 1 de outubro. O City pagaria os 250 milhões de euros que, na altura, figuravam na cláusula de rescisão do jogador e oferecia a Jorge Messi 50 milhões brutos se convencesse o filho a deixar o Camp Nou. Para Leo, estavam destinados 250 milhões líquidos em cinco anos.

Ao todo, com impostos, o Manchester City teria investido 755 milhões de euros na OPA pelo internacional argentino, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro. Valores ao alcance de muito poucos clubes no mundo.

Uma cláusula "anti-independência"

O "El Mundo" garante, ainda, que o Barcelona estava a par das negociações. Foi isso mesmo, e o facto de Leo Messi terminar contrato no final daquela temporada, que levou o clube "blaugrana" a melhorar as condições da sua oferta de renovação, a troco de aumentar a cláusula de rescisão para 700 milhões de euros, valor mais proibitivo.

No final de contas, Messi chegou a acordo, em novembro de 2017, para continuar no Barça, embora só tenha assinado em dezembro, altura em que a "tempestade" na Catalunha já tinha perdido força.

De qualquer forma, segundo notícia dada pelo "El Mundo" em janeiro, Messi impôs a sua própria condição para renovar: uma espécie de "cláusula anti-independência". Se a Catalunha se tornar independente, o Barcelona terá de garantir que jogará numa "liga de primeiro nível europeu" - a legislação impossibilita que compita na espanhola -, caso contrário Messi abandonaria automaticamente o clube, sem ter de pagar a cláusula de rescisão, taxada em 700 milhões de euros.