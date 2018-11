Noite de Halloween em França resulta em mais de 100 detenções

“O Halloween deve continuar a ser uma diversão. A purga não é uma piada, é uma ameaça”, disse o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, aos jornalistas.

De acordo com as autoridades francesas, os tumultos foram alimentados por mensagens que circulara nas redes sociais, aparentemente inspiradas nos filmes de terror da saga “A Purga”, nos quais todos os crimes são legalizados por um dia.

Na zona de Seine-Saint Denis, no norte de Paris, uma loja de roupa desportiva e uma mercearia foram assaltadas. Os jovens ladrões atacaram a polícia com ácido.

No centro de Lyon, a polícia recorreu a gás lacrimogéneo para dispersar centenas de jovens que perseguiam polícias e transeuntes, partindo montras e pegando fogo a caixotes do lixo.

A polícia francesa prendeu mais de 100 pessoas na noite de Halloween em Paris e Lyon. As detenções surgiram depois de ações violentas de gangues de jovens nas duas cidade.

O ministro revelou que 15 mil polícias foram mobilizados em todo o país para a noite de Halloween. Apesar destes incidentes, a violência foi menor do que há um ano.

Um jovem que escreveu uma mensagem no Snapchat a incentivar uma purga contra as forças policiais foi detido no início da semana. Acabou por ser libertado e aguarda agora julgamento, marcado para 28 de novembro.