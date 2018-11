Miguel Oliveira faz entrada discreta no GP da Malásia

Miguel Oliveira foi o sétimo piloto mais rápido do primeiro dia do Grande Prémio da Malásia, penúltima prova do Mundial de Moto2. O português voltou a dar indicações discretas nas duas sessões de treinos livres.

Na primeira sessão, que foi liderada pelo espanhol Alex Marquez (Kalex), Miguel Oliveira (KTM) não esteve bem e conseguiu apenas o 11.º tempo. A segunda sessão, novamente vencida por Marquez, foi apenas ligeiramente melhor: Oliveira parou o cronómetro em 2'07.644, a quase um segundo do espanhol, o que lhe deu o sétimo melhor tempo.

Miguel Oliveira tenta recuperar a liderança do Mundial. O piloto português está a 36 pontos do líder, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), pelo que, em Sepang, terá de recuperar pelo menos 12 para manter a hipótese de levar a decisão para a derradeira corrida, em Valência, a 18 de novembro. O discreto sétimo lugar nestes dois primeiros treinos livres é agravado pelo facto de Bagnaia ter feito o quarto melhor tempo.

O GP da Malásia de Moto2 é a 18.ª prova da época. A equipa Red Bull KTM Ajo soma 35 pontos de vantagem no Mundial de equipas e pode selar o título nesta jornada. A corrida está prevista para as 5h20 de domingo.