Ministério Público espanhol pede 25 anos de prisão para líder catalão

O Ministério Público espanhol pediu, esta sexta-feira, que os 18 líderes catalães envolvidos na preparação do referendo e na declaração de independência da Catalunha sejam presos por crimes como rebelião, desobediência e apropriação indevida de fundos.

De acordo com o "El País", o Ministério Público pediu 25 anos para Oriol Junqueras, ex-vice-presidente da Generalitat. Para Carmen Forcadell (ex-presidente do parlamento da Generalitat), Jordi Cuixart e Jordi Sànchez, outros protagonistas do 1 de outubro, as autoridades pedem 17 anos. Todos são acusados de rebelião.

Aos ex-conselheiros de Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa e Josep Rull, as autoridades espanholas pedem que sejam aplicados 16 anos de prisão.

Para o antigo chefe da polícia catalã, Lluís Trapero, o Ministério Público espanhol pede 11 anos de prisão.

Conselho de Governo extraordinário na Catalunha



O atual presidente da Generalitat, Quim Torra já reagiu às acusações feitas pelo Ministério Público espanhol e convocou um conselho de governo extraordinário para as 11h15 (12h15 na hora local).

Ainda não é claro o que Torra pretende com este conselho extraordinário.