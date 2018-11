Aventura de Usain Bolt no futebol australiano chega ao fim

Terminou a aventura de Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, no Central Coast Mariners. No site oficial, o clube australiano comunicou o fim do período de teste do ex-velocista jamaicano, com "efeito imediato".

O clube australiano explicou que esteve em conversações o representante de Bolt e parceiros exteriores para "encontrar uma solução comercial" que agradasse a todas as partes. "Apesar dos vários parceiros promissores, tanto Bolt como o Central Coast Mariners concluíram, de forma amigável, que não conseguiram chegar a um acordo adequado dentro de tempo", pode ler-se no comunicado.

Usain Bolt, que chegou a marcar dois golos durante a pré-temporada, agradeceu ao Central Coast Mariners pela oportunidade e por o terem feito sentir-se "tão bem-vindo" durante o período de experiência. "Desejo sucesso ao clube na temporada que se avizinha", referiu, em declarações reproduzidas pelo site oficial do emblema de Gosford, a norte de Sydney.

O dono do Central Coast Mariners, Mike Charlesworth agradeceu ao oito vezes medalhista olímpico e recordista mundial pela dedicação ao clube e garantiu que foi "um prazer" ajudá-lo a perseguir o sonho de se tornar futebolista profissional. "Foi uma parceria mutuamente benéfica que trouxe um nível acrescido de entusiasmo e atenção aos Mariners e à Hyundai A-League [campeonato australiano]", escreveu o dirigente.