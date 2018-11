Bucks caem ao oitavo "round" da NBA

Ao oitavo jogo da fase regular da NBA, os Milwaukee Bucks sofreram a primeira derrota e a liga deixa de ter equipas imbatíveis. Aconteceu em Boston, com a equipa local a vencer por 117-113. O acerto nos lançamentos de três pontos foi decisivo para este desfecho. Os Celtics ficaram um novo máximo do "franchise", com 24 triplos convertidos.

A Kyrie Irving ficaram seis desses 24 cestos. O base marcou 28 pontos e fez sete assistências. Al Horford, com quatro tiplos, contribuiu com 18 pontos e oito assistências. O suplente Marcus Morris também esteve consistente nos lançamentos longos, com cinco em oito tentados. Marcou 17 pontos.

Giannis Antetokounmpo voltou a liderar os Bucks e foi o melhor marcador do encontro, com 33 pontos. O grego ainda ganhou 11 ressaltos. Números insuficientes para evitar a primeira derrota de Milwaukee e o sexto triunfo dos Celtics.

NBA

Resultados

Boston Celtics-Milwaukee Bucks, 117-113

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans, 132-119

Atlanta Hawks-Sacramento Kings, 115-146

Phildelphia 76ers-Los Angeles Clippers, 122-113

Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets, 91-110

Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder, 107-111