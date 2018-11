SNS 24 volta a ter linha sénior. Serviço vai ligar a 65 mil idosos

A linha de apoio do Serviço Nacional de Saúde, o SNS 24, vai reativar o serviço especializado de apoio a idosos três anos depois do mesmo serviço ter deixado de funcionar. A partir de dezembro, esta linha vai contactar cerca de 65 mil idosos de dois agrupamentos de saúde – um no Norte e outro em Lisboa e Vale do Tejo.

O serviço, com arranque previsto na primeira quinzena de dezembro, vai, numa primeira fase, contactar idosos com idade igual ou superior a 75 anos e procurar aferir a sua venerabilidade.

Os cidadãos identificados como “vulneráveis” serão então convidados a participar no programa do SNS e passarão a ter um acompanhamento telefónico semanal. “Haverá um acompanhamento telefónico regular dos idosos” que articularão contacto com as forças de segurança e outras redes de intervenção caso identifiquem uma necessidade especifica, explica ao jornal Público Micaela Monteiro, responsável pela iniciativa.

“Ao longo do projeto serão utilizados instrumentos de avaliação que permitirão sinalizar necessidades e riscos individuais do idoso. Possibilitarão, assim, uma intervenção dirigida e personalizada”, diz a responsável.

A linha sénior foi criada em 2004 e chegou a fazer contactos quinzenais com mais de 20 mil idosos. Em dezembro de 2015 esta mesma linha foi suspensa, com a Direção-Geral da Saúde a alegar que os recursos alocados eram necessários para fazer frente à procura da Linha 24 devido a um surto de gripe.

Ao contrário do que acontecerá nesta “nova” linha sénior, nesta primeira versão cabia ao aos idosos iniciar o contacto com o ‘call center’ do SNS e dizer que queriam ser acompanhados.