Congresso Internacional assinala centenário do nascimento do Padre Manuel Antunes

Mais um evento para assinalar os 100 anos do nascimento do Padre Manuel Antunes. Trata-se de um Congresso Internacional que começa ao início da tarde desta sexta-feira, na Sala do Senado da Assembleia da República.

Até à próxima terça-feira, 6 de novembro, o evento vai decorrer noutros espaços: no fim de semana será na Sertã, terra Natal do padre jesuíta, e nos últimos dois dias será na Fundação Calouste Gulbenkian.

O congresso pretende "abordar grandes temas, grandes questões de Portugal, da Europa e do Mundo em vertiginosa mudança, numa altura em que vivemos um grande momento de incerteza no plano político, económico e social", refere o presidente da Comissão Organizadora do congresso.

José Eduardo Franco admite que o objetivo é "pensar este momento, tendo como pano de fundo o pensamento e aquilo que são as chaves de leitura que o Padre Manuel Antunes nos deu através das suas obras, dos seus textos para pensarmos nas grandes questões do Homem, do Cosmos e da História”.

Haverá um conjunto de painéis dedicado à vida, obra, pensamento e acção do Padre Manuel Antunes, mas também painéis temáticos relacionados com "aquilo que é a forma dele ver o mundo, na perspetiva da construção de uma visão humanística sobre as grandes questões da sociedade do nosso tempo".

Incluem-se, assim, painéis sobre as questões da inteligência artificial e da robótica, sobre a democratização do conhecimento no mundo atual, sobre questões sociais e políticas e "temas relacionados com a literatura, na relação com os grandes autores e escritores portugueses da poesia e da prosa",

"Vamos ter também temas ligados à educação", acrescenta José Eduardo Franco, "com grandes especialistas que vão pensar a questão do ensino, da educação e dos valores que devem estar na base de um projecto educativo que possa formar e preparar as novas gerações para o mundo que aí vem".

José Eduardo Franco considera que se trata de “um congresso caleidoscópico, onde a diversidade de temas é extraordinária”.

Este é um dos mais importantes eventos realizado em torno da data de nascimento do Padre Manuel Antunes, que se celebra a 3 de novembro. Mas há outras acções que estão a decorrer, nomeadamente uma exposição itinerante que está a circular pelas escolas e universidades do país.

Está também a ser preparado um documentário televisivo sobre a vida e obra do sacerdote. "E estão previstas um conjunto de edições internacionais das chamadas obras seletas do Padre Manuel Antunes em francês, em espanhol, inglês, russo, italiano para internacionalizar o seu pensamento fundamental", revela José Eduardo Franco.

Sacerdote jesuíta, professor universitário e ensaísta, o Padre Manuel Antunes nasceu há 100 anos. Viveu entre 1918 e 1985. Considerado um dos mais notáveis pensadores do século XX, é uma referência incontornável do panorama cultural português.