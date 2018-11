Sporting oficializa saída de Peseiro

O Sporting confirma que chegou a acordo com José Peseiro para a rescisão de contrato.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os leões revelam que o acordo para a revogação do contrato foi alcançado "por mútuo acordo".

Peseiro foi demitido depois da derrota contra o Estoril para a Taça da Liga. Não há ainda confirmação de quem será o sucessor.

Leia o comunicado na integra:

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que, nesta data, foi formalizada a revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho celebrado entre a Sociedade e o treinador da equipa principal de futebol, José Peseiro."