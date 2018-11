Beatificação da Fundadora das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Quem foi Clélia Merloni?

Clélia Merloni nasceu em Forlí, Itália, a 10 de março de 1861. Filha de um industrial italiano, percebeu cedo que se sentia mais atraída pela oração do que pela vida social elitista que o pai sonhava para ela. Em 1894, tinha então 34 anos, fundou o Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Viareggio, para servir os mais necessitados e marginalizados. Este sábado, 3 de outubro, vai ser beatificada numa cerimónia, em Roma.

Zuleides Andrade, brasileira, faz parte da congregação e está atualmente em Portugal. “Vim há um ano e oito meses. Faço parte da primeira comunidade de irmãs aqui”, conta à Renascença. Colabora no acolhimento aos peregrinos, na liturgia e na comunicação do santuário do Cristo Rei, em Almada. Antes disso esteve cinco anos nos Estados Unidos, onde “mais de 60 famílias portuguesas tinham os filhos estudando na escola onde estávamos, Saint Raphael School”.

A irmã Zuleides fala com entusiamo da fundadora da congregação a que pertence. “Era uma mulher inteligente, que respondeu com generosidade ao chamamento de Deus para a vida consagrada, colocando a serviço dos mais necessitados o seu carisma, suas energias e a grande herança deixada por seu pai”, conta. Um percurso que, no entanto, não foi fácil. “Deixou todos os seus bens e deu a vida para fundar um Instituto que se dedicasse a amar e a tornar sempre mais conhecido o Sagrado Coração de Jesus. Era o seu grande objetivo. Mas enfrentou humilhações, dores físicas, morais e espirituais. Viveu no exílio durante doze anos”.

Clélia Merloni enviou as primeiras irmãs Apóstolas “para o Brasil, em 1900, e para os Estados Unidos logo de seguida, em 1902”. Hoje estão espalhadas pelo mundo inteiro. “Somos aproximadamente mil irmãs, e em resposta às necessidades da Igreja e aos sinais dos tempos, estamos presentes em 15 países: Itália, Brasil, Estados Unidos, Suíça, Argentina, Chile, Albânia, Moçambique, Uruguai, Paraguai, Benin, Filipinas, Haiti, Irlanda e Portugal”.

“Fazemos um cuidadoso trabalho de despertar e animar as vocações. Temos jovens vocacionadas em formação, embora menos do que no passado”, diz Zuleides Andrade, explicando que se dedicam em especial “à educação”, mas também atuam “nas áreas da saúde, da pastoral paroquial, da promoção humana e espiritual, do cuidado com a vida”. Em Portugal estão, para já, apenas na diocese de Setúbal. “Somos uma comunidade religiosa de três irmãs, desde o dia 2 de fevereiro de 2017”.

Uma beatificação “esperada há 30 anos”

Clélia Merloni morreu na capital italiana a 21 de novembro de 1930, mas “o seu corpo foi encontrado incorrupto em 1945, e assim continua até hoje”, conta Zuleides Andrade. Está na Capela da Casa Geral das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, em Roma, onde este sábado marcará presença uma forte delegação da congregação. “São esperadas aproximadamente cinco mil pessoas, porque temos também grupos de leigos que vivem a nossa espiritualidade, formam a Grande Família do Sagrado Coração (GFASC), um grupo criado durante o ano em celebrámos o centenário da fundação do Instituto, e que hoje já agrega mais de duas mil pessoas”.

De acordo com a irmã Zuleides, a beatificação da fundadora era esperada há 30 anos. “Foi a tese de doutoramento da irmã Pierpaula de Farias, brasileira, que concluiu com a publicação de ‘Madre Clélia, Mãe e Mestra’, que abriu caminho a isso. O trabalho de pesquisa e documentação continuou, com a ajuda de muitas outras Irmãs Apóstolas”, explica.

O processo de beatificação foi aberto em 1988. Madre Clélia foi decretada ‘venerável’ em dezembro de 2016, pelo Papa Francisco, mas o milagre atribuído à sua intercessão, e que abriu portas à beatificação, só foi reconhecido em janeiro deste ano, embora se trate de um caso com muitos anos.

“O milagre data de 14 de março de 1951, quando o médico brasileiro, Pedro Ângelo de Oliveira Filho, foi atingido por uma progressiva paralisia dos quatro membros - síndrome de Landry ou GuillainBarré”, conta a irmã Zuleides. A doença causou-lhe insuficiência respiratória e grande dificuldade em engolir. “Os médicos suspenderam os tratamentos, porque a paralisia atingiu a garganta, e informaram a família que seria sua última noite”. Foi nessa altura que a mulher de Pedro Oliveira Filho pediu ajuda a uma religiosa da congregação que trabalhava naquele hospital.

“A irmã deu-lhe uma novena de madre Clélia, com uma foto contendo um pedaço do tecido do véu que ela usou, e começaram a rezar. A irmã aproximou-se do paciente e deu-lhe água, onde colocou a pequena relíquia, e o paciente conseguiu beber um pouco daquela água”, conta Zuleides Andrade, explicando que a rapidez com que o doente recuperou, começando a engolir sem dificuldade, “surpreendeu e maravilhou todos”. Na manhã seguinte o médico, “ao ver o paciente curado, exclamou que era um milagre”.

“O doente começou a caminhar normalmente em 20 dias. Dia 6 de maio saiu do Hospital porque a cura fora completa, permanente e sem sinais dos sintomas”.

Pedro Ângelo de Oliveira Filho viria a morrer em 1976 devido a paragem cardíaca, 25 anos depois de ter recuperado da doença de uma forma que a ciência não conseguiu explicar. O reconhecimento oficial de que se tratou de um milagre por intercessão de madre Clélia permite que a religiosa italiana seja agora beatificada.

A cerimónia está marcada para este sábado, dia 3 de novembro, na Basílica de São João de Latrão, em Roma, e será presidida pelo cardeal Ângelo Amato, o Prefeito da Congregação para as Causas dos Santos.