EUA. Voto antecipado duplica

O voto antecipado nas eleições legislativas intercalares da próxima semana nos Estados Unidos aumentou, em comparação com as últimas eleições de meio de mandato, realizadas há quatro anos, segundo dados divulgados.

Até 31 de outubro, cerca de 24,02 milhões de pessoas tinham votado antecipadamente, em contraste com os 12,93 milhões que o fizeram durante um período semelhante nas intercalares de 2014, de acordo com um estudo realizado pelo Centro de Análise de Dados da estação televisiva norte-americana NBC.

Isto representa um aumento significativo, quando faltam poucos dias para as eleições de 6 de novembro, nas quais se decide a totalidade dos lugares da Câmara dos Representantes e um terço dos do Senado.

Segundo o portal Targetearly.com, que está a realizar uma contagem pormenorizada por Estado, aquele em que mais votos antecipados se registaram é o Texas, onde 3,54 milhões de pessoas optaram por depositar o boletim de voto antes da abertura das urnas, na próxima semana.

Este dado contrasta com os números registados no mesmo Estado há quatro anos, quando, a cinco dias do escrutínio, tinham votado 1,37 milhões de pessoas e, no final, optou por essa modalidade um total de 2,33 milhões de cidadãos.

Porém, onde este contraste é maior é no Estado de Massachusetts, onde há quatro anos, por esta altura, apenas haviam votado 158 pessoas e só 16.186 o fizeram, no total, e este ano já votaram 242.617 até ao momento.

Apesar de a abstenção nas eleições legislativas ser habitualmente mais elevada que durante as presidenciais, os dados que se estão a registar este ano apontam para que a percentagem de participação poderá ser semelhante ao das eleições presidenciais de há dois anos (61,4%), nas quais Donald Trump se tornou o novo inquilino da Casa Branca.