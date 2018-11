Real Madrid inicia contactos por Leonardo Jardim

O Real Madrid entrou em contacto com o agente de Leonardo Jardim, Jorge Mendes, a fim de aferir a disponibilidade do treinador português para suceder a Julen Lopetegui no comando técnico da equipa "merengue", avança o portal "SoyMadridista".

O portal espanhol garante que o Real sondou Jorge Mendes sobre o técnico português, que foi recentemente despedido do Mónaco, devido a maus resultados. Jardim une-se, assim, a uma lista de desejos do tricampeão europeu, que Antonio Conte continua a encabeçar.

O "SoyMadridista" esclarece que, para já, não passa de contactos. No entanto, caso a opção Conte falhe - o italiano estará mais próximo do AC Milan -, Jardim será o plano B dos responsáveis madrilenos.

A saída do Mónaco, devido aos maus resultados, não beliscou o bom nome de Leonardo Jardim. A Europa do futebol foca-se no facto de o técnico luso, de 44 anos, ter levado o clube do Principado à conquista do campeonato francês, em pleno reinado do milionário PSG, e de ter chegado a umas meias-finais da Liga dos Campeões, num clube que vende as maiores pérolas a cada época que passa.