Rui Vitória: "Nunca quis nem quero sair do Benfica"

Rui Vitória garantiu, esta quinta-feira, que não tem, nem nunca teve, qualquer intenção de deixar o Benfica. O treinador comentou a divulgação do telefonema em que o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, negociava a sua saída para o Everton, em dezembro de 2017.

"Fundamentalmente, não me preocupa, desde que entrei no Benfica, tudo o que são eventuais sondagens, possibilidades ou contactos. As pessoas que trabalham comigo sabem a minha forma de pensar, gosto de ser discreto. Desde que entrei para o Benfica, nunca daqui quis sair, nem quero", começou por dizer o técnico, em conferência de imprensa.

Luís Filipe Vieira assegurou, em entrevista à TVI, que Vitória soube das negociações com o Everton. O treinador confirmou: "Soube".

"Na altura, era bicampeão nacional e tinha chegado aos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Evidentemente, haveria em todo o lado contactos e possibilidades. As pessoas que trabalham comigo só têm possibilidade de chegar ao pé de mim se já tiverem sido dados muitos passos e houver algo concreto. A minha forma de trabalhar é assim. O que me move não são só as questões financeiras. É muito mais que isso: é envolvimento, confiança e o projeto para o futuro. É evidente que essa possibilidade, se na altura surgiu, não passou disso, porque eu nem sequer olhei para isso com olhos de ver. O que quis foi ficar no Benfica", sublinhou o treinador.

O sonho europeu de Vieira e uma retificação



Luís Filipe Vieira afiançou, no jantar dos 15 anos de presidência do Benfica, que não deixará o clube sem ser campeão europeu.

Rui Vitória é "muito otimista", mas cauteloso no discurso: "Nestas questões de ser campeão europeu, também sou muito otimista mas dentro da racionalidade. Tudo isso tem de ser muito bem pensado e executado. Nada aparece na nossa vida sem olharmos lá para o fundo e pensarmos que podemos lá chegar. Essa é uma visão que o presidente tem. Foi dito num contexto presidencial e temporal alargado. Acho que é uma ambição que se pode e deve ter, mas há muito trabalho para fazer".

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Belenenses, Rui Vitória tinha dido que é o treinador "com melhor rácio de vitórias por jogo" na Champions. Esta quinta-feira, explicou o que quis dizer.

"Queria referir-me ao rácio entre épocas que cá estou e o número de vitórias por épocas. Fundamentalmente nos últimos anos, fundamentalmente nesta última década. Foi uma má explicação da minha parte e da minha responsabilidade", esclareceu.

[notícia atualizada às 20h16]