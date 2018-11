Rui Vitória quer resolver problema de finalização frente ao Moreirense

Rui Vitória reconhece que o Benfica tem um problema de finalização que terá de resolver no jogo com o Moreirense, da nona jornada do campeonato. O treinador encarnado não adiantou se fará mexidas na equipa, que vem de duas derrotas consecutivas.

"Sabemos o que fizemos [frente ao Belenenses, derrota por 2-0] e o que não foi favorável, o último momento da bola entrar. Às vezes podemos dizer que faltou oportunidade, mas não foi isso que aconteceu. No último jogo, uma equipa como a nossa tem capacidade para estar a ganhar. No jogo de amanhã [sexta-feira], os jogadores têm este sentimento de que têm de ganhar. As dinâmicas têm de lá estar. As oportunidades, existindo, temos de a finalizar. Há uma vontade muito grande de ir para dentro do campo e tentar ser mais frio no momento da finalização", admitiu o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Vitória deu os parabéns ao Moreirense, um clube "que se tem solidificado na I Liga", pelos 80 anos de existência. "Tem vindo a fazer uma época dentro do previsível, com treinador e jogadores novos. Tem vindo a melhorar. É uma equipa que está bem organizada, com jogadores de qualidade. Tem um jogador, o Nenê, que tem muito golo", elogiou, antes de deixar uma garantia para o jogo: "Queremos um resultado positivo".

O técnico do Benfica considera "perfeitamente lógico" que o Moreirense tenha o "atrevimento" de querer ganhar na Luz e prometeu reação.

O Benfica-Moreirense joga-se na sexta-feira, às 20h30, no Estádio da Luz. Relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.