Dalot, Gedson e Militão entre os 20 finalistas ao Golden Boy

Os jovens portugueses Diogo Dalot, do Manchester United, e Gedson Fernandes, do Benfica, encontram-se entre os 20 finalistas ao prémio Golden Boy, que premeia o melhor jogador sub-21 da Europa. Também o brasileiro Éder Militão, do FC Porto, entra na lista final.

O grande favorito é Kylian Mbappé, que já venceu em 2017, sucedendo ao português Renato Sanches. O avançado do PSG foi decisivo na conquista do Mundial 2018, pela seleção francesa, e tem tudo para fazer o "bis".

Estão também nomeados: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kelvin Amian (Toulouse), Houssem Aouar (Lyon), Josip Brekalo (Wolfsburgo), Patrick Cutrone (AC Milan), Dani Olmo (Dínamo Zagreb), Thomas Davies (Everton), Matthijs De Ligt (Ajax), Odsonne Édouard (Celtic), Phil Foden (Manchester City), Amadou Haidara (Salzburgo), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund), Jonathan Ikoné (Lille), Justin Kluivert (Roma), Dayot Upamecano (Leipzig) e Vinicius Jr. (Real Madrid).