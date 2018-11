Vitória solidário com Peseiro. "Estabilidade tem de ser dada"

Rui Vitória mostrou-se solidário com José Peseiro, que foi despedido do Sporting, e defendeu que é preciso dar estabilidade aos treinadores, para que estes possam produzir melhores resultados.

"Primeiro, um abraço grande ao Peseiro, porque estando do lado de outro grande clube, é um amigo. Nunca é agradável. A qualidade está lá, existe, é um treinador com provas dadas", afirmou o treinador do Benfica, esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

Vitória salientou que o futebol português "tem evoluído dentro de uma estabilidade enorme" e que é isso que fomenta bons resultados:

"Quanto maior a estabilidade, melhores os resultados. O Sporting é um grande clube e sabe a sua realidade, quem sou eu para me meter. Sou um defensor de que quando se escolhe, é porque há um conjunto de critérios e valores para aquela instituição. Acho que a estabilidade tem de ser dada. Quando assim é, o sucesso acontece mais vezes que o insucesso".

Rui Vitória ressalvou que "há mais clubes a pensar assim", no entanto, não deixou de realçar que o Benfica é exemplo a seguir no aspeto da estabilidade e da continuidade dos treinadores. "Os clubes portugueses têm de pensar que as armas nem sempre são iguais aos principais clubes europeus. Tem de haver inteligência, astúcia e capacidade de antecipação. É assim que os clubes têm de pensar. A racionalidade tem de estar sempre presente. A vida de um clube é uma maratona. Tem de haver um objetivo de fundo. O Benfica tem-no", enalteceu o técnico.