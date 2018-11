Violência sexual na Coreia do Norte é “endémica”

A violência sexual na Coreia do Norte faz parte do dia-a-dia. É uma das conclusões do relatório da Human Rights Watch que sugere que a violência sexual no país “é endémica”.

De acordo com o documento, os abusos sexuais contra mulheres são de tal forma frequentes que não existe uma palavra para os descrever - fazem já parte do quotidiano das norte-coreanas.

O relatório da Human Rights Watch foi apresentado esta quinta-feira em Seul, na capital sul-coreana. Foi realizado com base nos testemunhos de 54 norte-coreanos que fugiram do seu país desde 2011, ano em que Kim Jong-un subiu ao poder, e oito ex-funcionários do regime exilados.

O documento de 86 páginas, demorou dois anos a ser elaborado, e conclui que ainda que a violência sexual e de género seja uma preocupação global, cada vez mais indícios sugerem que é endémica na Coreia do Norte.

Já em 2014, um relatório das Nações Unidas sobre a violação de Direitos Humanos na Coreia do Norte falava de violações, abortos forçados e outro tipo de abusos. “A violência contra as mulheres não se limita aos lares e é comum verem-se mulheres a serem agredidas e sexualmente assediadas em público”, dizia o documento.