Funeral do presidente do Leicester realiza-se na Tailândia no sábado

O funeral do presidente do Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, realiza-se no sábado, em Banguecoque, na Tailândia, anunciou, esta quinta-feira, a empresa do milionário tailandês.

Segundo a tradição budista, o funeral, que está a ser preparado pela mulher e pelo filho do magnata, durará vários dias, com cerimónia também em reconhecimento do país a Vichai, com todas as honras associadas a elas.

O corpo do presidente do clube inglês da Premier League, campeão há dois anos, será transportado desde Leicester até Banguecoque, refere a estação de televisão BBC.

O empresário, de 60 anos, faleceu no sábado passado, num acidente de helicóptero, conjuntamente com outras quatro pessoas. A aeronave despenhou-se num parqueamento contíguo ao King Power Stadium, em Leicester.