Espanha confirma conquista do Europeu feminino de hóquei em patins

A seleção portuguesa feminina de hóquei em patins perdeu, esta quinta-feira, a final do Europeu para a Espanha, por 4-2. A final tinha sido interrompida a 13 de outubro e os minutos finais tinham sido adiados. No reatamento, as espanholas não deixaram fugir o título.

O jogo tinha sido suspenso devido a um falha de iluminação no Pavilhão Municipal da Mealhada, onde a competição teve lugar. Além da falha elétrica, a polícia fora obrigada a evacuar os espetadores das bancadas, uma vez que as chapas do recinto estavam em risco de se soltar. Problema causado pelo furacão Leslie, que atingiu Portugal nesse dia.

Com 3-2 no marcador, faltava jogar 1m45s. Eram 105 os segundos que Portugal tinha para tentar a reviravolta. Em vez disso, Espanha ampliou, por Ana Casarramon, e confirmou o título que já se adivinhava. A equipa das "quinas" terá, assim, de se contentar com a medalha de prata.