Carlos Vinícius: "No Rio Ave sonhamos coisas grandes"

Não há registo de um Rio Ave com tantos pontos, à 8ª jornada, como o de José Gomes. A equipa está colada à liderança do campeonato, mas o plantel não se deixa levar pelos números e mantém os pés bem assentes no chão.

É esse o caminho que Carlos Vinícius desenha para o sucesso. "O nosso objetivo é coisa grande. Estamos à procura de coisas maiores, mas temos de ter humildade", recomenda o ponta-de-lança, que confessa felicidade pelo melhor arranque de temporada de sempre, por parte do clube.

Emprestado pelo Nápoles, depois de uma época em que marcou 19 golos na II Liga, pelo Real Massamá, Carlos Vinícius reconhece, nestas declarações publicadas pelo Rio Ave, que a experiência "está a correr melhor do que esperava". Feliz pelos elogios que tem escutado, o jogador atribui todo o mérito ao trabalho de toda a equipa.

É com esse esforço coletivo que Carlos Vinícius espera vencer o próximo jogo, frente ao Nacional, em Vila do Conde. Os madeirenses não vencem há oito jogos consecutivos, atravessam uma crise de resultados, mas o ponta-de-lança alerta que se o Rio Ave entrar em campo "a pesar que é certo" tudo pode correr mal. "É um adversário complicado. Temos de entrar ligados", observa.

Carlos Vinícius reforça que o plantel de José Gomes "sonha grande" e para alcançar os objetivos tem de entrar em todos os jogos, independentemente do adversário, com a intenção de lutar e vencer.

O Rio Ave-Nacional, a contar para a 9ª jornada da I Liga, realiza-se na segunda-feira, às 19h00.