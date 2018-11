​Papa desafia. “Santidade ou nada”

Neste dia de Todos-os-Santos, o Papa defendeu que a vida cristã deve ser uma busca de santidade.



“De que lado estamos: do lado do céu ou do lado da terra? Vivemos para o Senhor ou para nós mesmos, para a felicidade eterna ou para algum contentamento agora? Perguntemo-nos: queremos realmente a santidade? Ou contentamo-nos em ser cristãos que creem em Deus, sem infâmia nem louvor e estimam o próximo sem exagerar? Senhor pede tudo e o que oferece é a vida verdadeira, a felicidade para a qual todos fomos criados”, disse Francisco, resumindo em seguida: “Santidade ou nada!”

O Papa assinalou assim a solenidade de Todos os Santos, que apresentou como uma festa da “família” cristã de todos os tempos.

Francisco recordou ainda que esta sexta-feira vai presidir à Missa do dia ”de todos os fiéis defuntos”, no Cemitério Laurentino, a partir 16h00 em Roma.