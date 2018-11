FC Porto já prepara deslocação à Madeira

O FC Porto iniciou, esta quinta-feira, a preparação da deslocação ao terreno do Marítimo, para o campeonato. Os jogadores subiram ao relvado do Olival, poucas horas depois de terem vencido o Varzim, para a Taça da Liga, por 4-2.

A maior parte dos jogadores que vão alinhar de início com os madeirenses não realizou essa partida e, por isso, Sérgio Conceição contou com essas opções a 100%, do ponto de vista físico.

Aboubakar, lesionado, é o único jogador que não entra nos planos do treinador. O FC Porto volta ao trabalho na sexta-feira, de novo no Olival, às 10h00. Sérgio Conceição faz a antevisão do jogo com o Marítimo, ao meio-dia, antes da viagem para o Funchal, que acontece à tarde.

O Marítimo-FC Porto, a contar para a 9ª jornada da I Liga, é no sábado, às 18h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.