Morreu Esquerdinha, antigo lateral do FC Porto

Esquerdinha, lateral-esquerdo campeão nacional pelo FC Porto em 1999, morreu, na noite de quarta-feira, aos 46 anos, no Brasil. De acordo com a imprensa brasileira, o antigo jogador foi vítima de um enfarte. Ainda foi transportado ao hospital, mas acabou por não resistir.

O FC Porto reagiu com pesar à morte de Esquerdinha e, numa nota publicada no site, envia condolências à família e amigos do antigo futebolista.

José Marcelo Januário de Araújo, conhecido como Esquerdinha, foi lateral-esquerdo do FC Porto, entre 1998 e 2001. Foi campeão em 1999 e celebrou o "penta". Ganhou, ainda, duas Taças de Portugal e uma Supertaça. O brasileiro fez 87 jogos pelos dragões e marcou nove golos.

Além do FC Porto, Esquerdinha representou a Académica e o Saragoça, na Europa. No seu país vestiu as camisolas de Santos e Botafogo de João Pessoa, Corinthians Alagoano, Paraguaçuense, Bahia, Fluminense, Vitória e Goiás. Terminou a carreira em 2007, no Botafogo de João Pessoa.