Madeira Rodrigues defende contratação de Claudio Ranieri

Pedro Madeira Rodrigues aponta Claudio Ranieri como o melhor treinador para tomar conta do Sporting, após a saída de José Peseiro. O antigo candidato às eleições do Sporting tinha apresentado o italiano como o seu técnico, caso vencesse as eleições e mantém a ideia de que Ranieri seria a melhor solução para o clube.



"Eu sou coerente. Não tenho a mínima dúvida de que o Sporting precisa de uma pessoa com a experiência, a categoria, a classe, o carisma de Claudio Ranieri. É um homem muito bom e adora o Sporting", diz Madeira Rodrigues, em entrevista à Renascença.

O sócio dos leões, que acabou por desistir da corrida pela presidência, abdicando em favor de Ricciardi, mantém contacto com Ranieri, mas não sabe da disponibilidade do treinador. Madeira Rodrigues, que critica o comportamento de Frederico Varandas em relação a Peseiro, acredita, todavia, que a direção fará uma boa escolha.

Claudio Ranieri, de 67 anos, está desempregado, depois de ter orientado o Nantes, na época passada. O italiano foi eleito o melhor treinador do mundo, pela FIFA, em 2016, depois de ter sido campeão inglês, com o Leicester City.