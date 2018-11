Momento do Benfica gerá dúvidas ao Moreirense

Ivo Vieira está a par do momento de instabilidade no Benfica, promovido pelas derrotas com Ajax e Belenenses, mas esse momento gera uma série de dúvidas que o treinador do Moreirense pretende combater com certezas sobre a sua equipa.

"Pode ser um momento em que o Benfica entre muito forte, ou intranquilo. Não conseguimos adivinhar. Mais do que o momento do Benfica, temos de ter certeza daquilo que temos de fazer e acreditar na estratégia. Eles vão fazer muito, se nós os deixarmos fazer", sublinha o treinador dos minhotos, que esta sexta-feira visitam o Estádio da Luz.



Ivo conclui a ideia com o anúncio de que o Moreirense "vai ter a sua estratégia de jogo, independentemente do momento que o Benfica atravessa". Nesta conferência de imprensa, o técnico madeirense admite que Jonas poderá ser chamado à titularidade, por Rui Vitória, mas realça que sejam quais forem as opções será sempre um Benfica muito forte, aquele que se vai apresentar a jogo.

O Moreirense, 9º classificado da I Liga, visita o terreno do Benfica, terceiro na tabela, esta sexta-feira, às 20h30. O jogo, a contar para a 9ª jornada da I Liga, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.