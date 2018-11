Golo no Dragão fica para as memórias de Jonathan Toro

Jonathan Toro não vai esquecer o momento em que resgatou uma bola perdida à entrada da área sul do Estádio do Dragão e fez golo a Vaná. O hondurenho colocou o Varzim na frente do marcador, diante dos campeões nacionais, num jogo da Taça da Liga, que o Porto acabou por vencer, por 4-2.

Em entrevista à Renascença, Jonathan confessa toda a felicidade por ter marcado "num estádio assim e contra uma equipa com o Porto". Os campeões nacionais entraram em campo com uma equipa totalmente renovada - Sérgio Conceição mudou os 11 jogadores que alinharam de início frente ao Feirense - e não se livrou de um grande susto.

Jonathan salienta a "boa imagem" que o Varzim deixou no Dragão e não entende que o Porto tenha menosprezado o valor dos poveiros. "O Porto mudou alguns jogadores, mas isso é normal. Nós estivemos e acho que não foi por aí", diz o avançado, desconsiderando a ideia de que o Porto desvalorizou o Varzim.

O jogador, de 22 anos, está no Varzim, por empréstimo do Huesca, e o regresso ao clube da primeira liga espanhola, já em janeiro, pode ser uma possibilidade. Jonathan deixa a decisão nas mãos dos dirigentes dos dois clubes e compromete-se a "dar sempre o melhor" pelo Varzim.

Jonathan Toro destacou-se no Gil Vicente, nas últimas temporadas, e o Huesca contratou-o no último defeso. Esta época, ao serviço do Varzim, tem cinco golos, em nove jogos.