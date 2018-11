​Pedir dinheiro e dividir a conta. MB Way ganha novas funções

A aplicação MB Way vai ganhar novas funcionalidades este mês de novembro. Vai passar a ser possível, por exemplo, pedir dinheiro. “Imagine que um filho quer um reforço da mesada. Pode enviar, através da aplicação, um pedido de dinheiro à mãe ou ao pai. Quem recebe o pedido, com dois ou três toques, pode aceitar ou recusar o pedido”, explica a diretora de comunicação e marca da SIBS, Maria Antónia Saldanha.



Outra novidade que vai entrar em funcionamento este mês é a possibilidade de poder dividir uma conta entre várias pessoas. “O Natal está ai à porta, imagine que paga uma prenda que é suposto ser oferecida por várias pessoas. Através da aplicação, pode enviar o valor em dívida para cada uma das pessoas que entra na prenda. Se os devedores se esquecerem, pode reenviar a notificação”, explica.

Nestas declarações à Renascença, Maria Antónia Saldanha revela que, em março de 2019, as funções MB Way vão voltar a ser alargadas. A app vai passar a ser uma chave de entrada no multibanco, ou seja, não vai ser necessário ter um cartão bancário fisicamente consigo para poder aceder a quase todas as funções disponíveis numa caixa ATM.

Quase um milhão de utilizadores

A aplicação MB Way foi lançada em outubro de 2015. De acordo com a diretora de comunicação e marca da SIBS, Maria Antónia Saldanha, a app tem nesta altura quase um milhão de utilizadores. “Temos crescido duas vezes e meia ao mês”, desta em entrevista à Renascença.

Só em setembro deste ano, foram feitas 930 mil transferências de dinheiro através da aplicação. É a operação mais frequente, movimentando um valor médio de cerca de 20 euros. A segunda operação mais feita em MB Way é a criação de cartões temporários para utilizar em compras online – 800 mil operações. Em terceiro lugar, surge o levantamento de dinheiro em caixas multibanco sem cartão. Num mês, a SIBS registou 300 mil levantamentos.

Ainda segundo a SIBS, a idade da maioria dos utilizadores tem entre os 25 e os 45. “Estamos agora a entrar na franja mais jovem”, diz, acrescentando que a “camada mais sénior está progressivamente a aderir”.

“O que temos sentido é que o serviço é tão fácil usar, tão simples que temos cada vez mais pessoas séniores a aderir ao serviço”, remata.