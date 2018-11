Tiago Fernandes é o treinador interino do Sporting. É ele o escolhido para fazer a ponte entre José Peseiro e o seu sucessor.

Tiago Fernandes, de 37 anos, é filho do antigo capitão dos leões Manuel Fernandes e chegou ao Sporting em 2011 para trabalhar como técnico da formação. Foi treinador dos juniores nas últimas três temporadas e conquistou um título de campeão nacional.

Com a entrada de José Peseiro foi chamado para a equipa principal, como adjunto do clube. Deverá ser Tiago Fernandes a sentar-se no banco, como treinador dos leões, em Ponta Delgada. O Sporting viaja no sábado de manhã para os Açores.

José Peseiro foi demitido na madrugada desta quinta-feira, depois do Sporting ter perdido com o Estoril, por 1-2, em jogo a contar para a Taça da Liga.