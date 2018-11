Miguel Oliveira não atira a toalha ao chão no Mundial de Moto2

Miguel Oliveira parte para o Grande Prémio da Malásia de Moto2, no domingo, sabendo que tem "potencial suficiente para um grande resultado", numa altura em que ainda discute o título mundial.

O piloto português da KTM tem 36 pontos de atraso para o italiano Francesco Bagnaia quando ainda estão 50 em disputa, pelo que terá de recuperar pelo menos 12 para manter a hipótese de levar a decisão para a derradeira corrida, em Valência, no dia 18 de novembro.

"Depois da corrida do passado domingo temos de recuperar e manter a cabeça fria, porque ainda estamos na luta pelo título quando faltam duas provas e isso é o mais importante", começou por dizer Miguel Oliveira, em declarações divulgadas pela equipa Red Bull KTM Ajo.

Miguel Oliveira assume que tem “de lutar”, lembrando que no ano passado, na Malásia, conseguiu vencer, tal como já tinha feito em 2015 nas Moto3, pelo que tem “de manter a calma” e trabalhar para tirar “o máximo rendimento” das suas capacidades.

"Adoro esta pista e a de Valência. Julgo que a equipa, a mota e eu temos potencial suficiente para conseguir um grande resultado nestas últimas duas rondas, pelo que temos de ir atrás deles", concluiu.

O Grande Prémio da Malásia de Moto2 é a 18.ª prova da temporada e disputa-se no circuito internacional de Sepang. A equipa Red Bull KTM Ajo parte com 35 pontos de vantagem no Mundial de equipas e pode selar o título nesta jornada. A corrida está prevista para as 5:20 horas de domingo.