Varandas abriu a porta da saída a Peseiro antes de o despedir

Paulo Sousa é o primeiro nome a cicular como possibilidade para o banco dos leões e é de acreditar, a julgar pelas palavras de Varandas, que há uma solução em carteira. O presidente do Sporting recordou que, logo após a sua eleição, houve muitos adeptos que lhe pediram para "correr com Peseiro", mas salvaguardou, sempre, uma situação.

Nestas declarações, gravadas antes do jogo com o Estoril, o presidente do Sporting assumiu que "Peseiro sabe que pode não ser o treinador para uma época". O que nenhum dos dois sabia é que não seria treinador poucos horas depois.

"Sei o que significa mudar um treinador a meio da época, sei quais são os riscos, as vantagens que pode ter, mas no dia em que, porventura, eu decidir mudar alguém numa equipa de futebol é porque tenho salvaguardada uma hipótese que me garanta, pelo menos, melhorar", disse Varandas, na conversa com Daniel Oliveira, publicada no blogue do jornalista.

O despedimento de Peseiro está consumado, aguarda-se pelo anúncio do sucessor.

Varandas lembrou, ainda, que Peseiro chegou ao Sporting num momento "complicado", mas acrescentou que o treinador, mesmo tendo obtido bons resultados no início do campeonato, nunca agradou aos adeptos. "Há treinadores que têm mais margem de erro do que outros. José Peseiro, independentemente das condicionantes, lembro-me daquilo que se disse quando ele foi anunciado. Nem o facto do Sporting estar em primeiro nas primeiras quatro jornadas melhorou o ponto de vista dos adeptos", rematou.